Arrestata una badante usuraia

La Guardia di Finanza di Gallarate ha scoperto una maxi evasione fiscale nel settore delle cooperative del trasporto e facchinaggio per un ammontare di ricavi non dichiarati di oltre 25 milioni di euro

Strozzinaggio esercitato da una badante a Varese. La guardia di finanza l’ha portata in carcere con l’accusa di usura e sequestro di persona. In manette è finita una donna ucraina di 40 anni, bloccata in un blitz. I militari, secondo indiscrezioni, hanno scoperto che la donna prestava piccole somme di denaro, intorno ai 2mila auto, ad altre badanti dell’est, ma pretendeva un interesse del 70%.

Nel caso da cui è scaturita la denuncia, per far pagare la sua cliente, l’ha rinchiusa in una stanza con la complicità di un uomo. L’indagine è in corso e si cerca di capire se vi sia un giro di usura tra le badante, come risulterebbe da alcuni documenti trovati a casa della donna arrestata.