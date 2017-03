Venti arresti tra gli ultras dell’Atalanta

Operazione di polizia contro un gruppo di ultras dell’Atalanta: si chiama “Mai una gioia” l’operazione scattata a Bergamo e provincia, che riguarderebbe ventisei persone arrestate su ordinanza di custodia cautelare e un’altra quindicina indagate. Alle 11 la conferenza stampa che illustrerà i dettagli.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Bergamo e dal Servizio Centrale Operativo della polizia di Stato.

Arresti ultras Bergamo: i reati

I reati contestati sono spaccio di droga, estorsione, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. I reati sarebbero stati compiuti nei dintorni dello stadio, in particolare lo spaccio di cocaina tra altri tifosi bergamaschi. Anche la resistenza a pubblico ufficiale sarebbe da ricondurre all’area dello stadio, in occasione di alcune partite dei neroazzurri (alcuni episodi contestati riguardano il match con l’Inter).

Arresti ultras Atalanta Bergamo

Sono stati arrestati – come riporta BergamoNews – una ventina di tifosi, ma anche un cittadino albanese e uno serbo. Il nome dell’operazione – “Mai una gioia” – deriva da un’espressione gergale che pare usata molto frequentemente all’interno delle intercettazioni (e ripresa anche da uno striscione comparso sugli spalti dell’Atalanta). Il Fatto Quotidiano identifica in 41 le persone indagate complessivamente.

Sempre il Fatto Quotidiano segnala anche che tra gli indagati (non arrestato) c’è anche il figlio di un magistrato della vicina Procura di Brescia.

Arresti ultras Atalanta Bergamo: la conferenza stampa

Alle 11 i dettagli dell’inchiesta saranno spiegati in una conferenza stampa in Questura, a cui parteciperanno il procuratore della Repubblica Walter Mapelli, il sostituto Gianluigi Dettori, il Questore Girolamo Fabiano e i dirigenti dello Sco.