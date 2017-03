Arriva a Bienate l’Istituto San Carlo

Foto istituto clinico san carlo

Il nuovo poliambulatorio, promosso dall’Amministrazione Comunale di Magnano e dall’ASPM, nasce con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di una medicina specialistica di alta qualità a costi sostenibili, che sia accessibile a tutti i cittadini del territorio.

Il centro riunisce competenze mediche d’eccellenza e si orienta verso un modello di impresa privata sociale, volto ad aiutare concretamente le fasce più deboli. Anche a Bienate di Magnago sarà infatti attiva “Sanità per Tutti”, l’iniziativa di solidarietà sociale già inaugurata da San Carlo sul territorio bustese, che prevede visite mediche specialistiche – diagnostiche a un costo agevolato, calcolato in base al reddito. Le prestazioni costeranno 40 euro con Isee non superiore a 12.000 euro; 45 euro con Isee non superiore a 15.000 euro e 50 euro con Isee non superiore a 20.000 euro.

I servizi offerti sono rivolti a tutte le fasce di età, dall’ambito pediatrico alle cure d’interesse geriatrico. Si effettueranno prestazioni specialistiche di: Chirurgia Vascolare e Angiologia, Endocrinologia, Fisiatria, Fisioterapia, Oculistica ed Ortottica, Ginecologia ed Ostetricia, Otorinolaringoiatria, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Pneumologia, Reumatologia, Urologia, Diagnostica per immagini, Chirurgia generale.

Il Centro è in convenzione con le principali assicurazioni e i principali enti sanitari integrativi (quali Fasi, Fasdac, Unisalute, Ente Mutuo Commercianti, Previmedical etc).

L’Istituto Clinico San Carlo è un’organizzazione sanitaria privata che offre risposte efficaci e sicure alle necessità cliniche, funzionali ed estetiche dei propri pazienti grazie a competenze mediche di eccellenza e tecnologie all’avanguardia. San Carlo si impegna a offrire un contributo concreto alla promozione della salute sul territorio e supporta diverse iniziative di solidarietà sociale.

