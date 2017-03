Arriva il concorso “Fotografando Cavona”

Foto varie

Con l’arrivo della primavera ecco un’altra iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale di Cuveglio: un concorso fotografico e la conseguente mostra dal titolo “Fotografando Cavona“.

Questo evento ha lo scopo di incentivare la conoscenza del territorio, proporre nuove possibilità per il turismo e il tempo libero, riscoprire le frazioni ricche di storia e di valenza paesaggistica.

L’occasione per conoscere i luoghi di culto come la “Santa Casa” edificata nel 1600 dalla famiglia Botta in segno di ringraziamento per lo scampato pericolo della peste, oppure può essere un occasione per visitare il Museo Sud-Ovest americano, con più di 300 reperti che fanno parte della collezione che comprende reperti inerenti alla civiltà Maya, Azteca e Indiani Pueblo, oltre all’epoca dei pionieri.

Il concorso fotografico, aperto a tutti, è completamente gratuito ed ha in dotazione ricchi premi per le opere meritevoli.

Tutte le informazioni, il modulo di iscrizione ed i particolari, sono disponibili sul sito del Comune di Cuveglio (www.comune.cuveglio.va.it) oppure telefonando durante gli orari di apertura del Comune al numero 0332/650107.

In palio ricchi premi. Sono ammesse foto a colori e in bianco e nero, e la premiazione è prevista per il prossimo 13 luglio