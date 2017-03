Arriva il Luna Park a Varese, e il meteo dice…

Chiude oggi il parco divertimenti alla Schiranna

E’ arrivato, come ogni anno, il momento del Luna Park di Varese.

L’apertura è prevista per sabato 25 marzo, come sempre negli spazi della Schiranna: con una settimana di ritardo rispetto al solito, e con la prospettiva di rimanere fino a primavera molto avanzata, cioè fino al 7 maggio.

Un modo per cercare di sfatare la tradizione (smentita peraltro dagli storici metereologici?) che vuole l’inizio delle piogge primaverili coincidenti con l’arrivo del luna park? Vediamo cosa succederà quast’anno.

Per il momento, le previsioni sembrerebbero non smentire: da domani dovrebbero cominciare alcuni giorni di pioggia. Ma sia la previsione tendenziale del centro geofisico Prealpino relativa al venerdì 24 (Quella oltre alla quale di lunedì il centro non va), sia l’evoluzione del meteo della Televisione Svizzera Italiana (che lunedì 20, quando scriviamo, ha le tendenze fino a domenica) però annunciano che il sabato torneranno schiarite: che la maledizione del luna park stia finendo?