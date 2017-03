Arriva il Papa, parrocchie in piazza

VATICAN CITY, VATICAN - MARCH 27: Pope Francis waves to the crowd as he drives around St Peter's Square ahead of his first weekly general audience as pope on March 27, 2013 in Vatican City, Vatican. Pope Francis held his weekly general audience in St Pet

Sabato 11 e domenica 12 marzo, è stato proposto alle parrocchie della Diocesi di raccogliere le adesioni per dare la possibilità a tutti di incontrare papa Francesco.

I Responsabili organizzativi locali, i Rol, nelle sale della comunità, negli oratori, nei luoghi di incontro, affiancati da volontari, saranno a disposizione per iscrivere chi ancora non lo ha fatto alla Messa con papa Francesco al Parco di Monza, sabato 25 marzo alle ore 15, momento centrale della Visita del Pontefice ed anche il solo a non essere dedicato a una categoria specifica di persone.

“Le giornate delle adesioni” sono state pensate per consentire a chi va poco in chiesa o non frequenta la parrocchia, di non perdere l’opportunità di incontrare il Pontefice che come ha ribadito in diverse occasioni desidera che nessuno si senta escluso.

L’iniziativa servirà anche a fornire le ultime informazioni e consigli a chi si è già iscritto perché possa vivere quella giornata nel modo migliore, o a rispondere alle domande più frequenti.

Per esempio: “E’ possibile entrare con il seggiolino? Sì”. “Si potrà arrivare nelle vicinanze del sito con l’auto? No in quanto la zona rossa chiusa al traffico arriverà a comprendere anche alcuni comuni limitrofi”. Per le risposte a questi e a tutti gli altri quesiti www.papamilano2017.it