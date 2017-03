Arriva l’ora legale

Pronti? Stanotte il vostro cellulare farà un “salto nel tempo”: è arrivato il momento dell’ora legale.

L’ora legale nel 2017 entra in vigore proprio domenica 26 marzo alle ore 02:00 (notte tra sabato e domenica): questa notte quindi portate avanti di 60 minuti il vostro orologio..

Andremo a dormire sabato 25 marzo con il vecchio orario e ci sveglieremo con il nuovo, in pratica domenica avremo un’ora in meno per dormire.

Il ritorno all’ora solare avverrà domenica 29 ottobre 2017 alle ore 03:00 (quindi nella notte tra sabato e domenica), quando bisognerà riportare le lancette indietro di un’ora.