Aspettando la primavera

La primavera a Corgeno

Ci sarà il sole e le iniziative sono tante. Cosa fare questo fine settimana? Ecco qualche idea

METEO – Sarà un bel weekend di sole quello dell’11 e 12 marzo. Una buona notizia per chi vuole programmare un gita, “recuperare” la sfilata di Carnevale a Varese e tanto altro. Tutte le informazioni.

CARNEVALE

Varese - Si festeggia il Carnevale Bosino. Il programma di sabato 11 marzo: dalle 14.30 alle 16.30 presso Piazza della Repubblica danze brasiliane, discorso del Re Bosino e premiazione dei carri. Attenzione: ci saranno modifiche al servizio dei bus.

Arcisate – La sfilata dei carri al parco Lagozza si terrà sabato 11 marzo.

Ispra - Il carnevale si festeggia domenica 12 marzo. Appuntamento alle 14.30 con la sfilata dei carri con partenza da Via Marconi.

Qui tutte le informazioni sul Carnevale in provincia

INCONTRI ED EVENTI

Varese - Domenica c’è l’Antico Mercato Bosino. Dalle 8.30 alle 18 nel centro storico mostra mercato di antiquariato e articoli da collezione.

Varese – Domenica 12 marzo, alle 17.30 una serata dedicata a Paolo Rindi, il giovane ragazzo scomparso lo scorso anno in Val Grande. La serata si intitola la “Notte Atlantica – Chromoestesia” e vedrà la presentazione di alcune sue poesie.

Capolago - All’Agricola c’è la Mostra Mercato Internazionale di piante grasse e tropicali, sia sabato che domenica. Per l’occasione il garden center rimarrà aperto con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00. Tutte le informazioni.

Azzate - Al Cinema Teatro Castellani di Azzate una giornata con i dialettali e i cori di montagna. Dalle ore 15.30 con il coro“I Scusaritt”di Binago, gli “Amici Miei” di Calcinate del Pesce e la “Corale di S. Stefano”; di Taino. Ingresso libero. Tutte le informazioni.

Castiglione Olona - Lo scrittore Andrea Vitali sarà ospite a Castiglione Olona, domenica 12, alle 17.30 presso il Museo della Collegiata, per la rassegna de “Il te con l’autore”.

Castiglione Olona - Sabato e domenica c’è la manifestazione “Sposi al Castello” al Castello di Monteruzzo. Un fine settimana dedicato alle coppie che hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore e a quelle che lo stanno ancora sognando. Sabato 11 marzo dalle 14,30 alle 20 Domenica 12 marzo dalle 10,30 alle 19, ingresso libero.

Cuveglio - Si terrà sabato 11 marzo nella splendida cornice del fondovalle valcuviano, la quarta edizione della corsa in onore della Festa della donna e la seconda edizione del Memorial, dedicata a Maria Stella Bonetti. Un’occasione per aiutate la Lega italiana lotta contro i tumori. Tutte le informazioni.



Busto Arsizio – Sabato 11 marzo dalle 15 alle 19, in piazza San Giovanni è infatti previsto l’evento Busto Arsizio Pride Square. Il colorato gazebo dell’evento sarà in piazza per sensibilizzare sui temi vicini alle persone LGBTI* (acronimo internazionalmente riconosciuto che indica le persone Lesbiche, Gay, Bisex, Trans, Intersex) e per promuovere il Varese Pride 2017, parata dell’orgoglio LGBTI che attraverserà le strade del centro di Varese il 17 giugno.

Vizzola Ticino - A Volandia nei prossimi weekend di marzo e salite a bordo del mitico S211, protagonista del video di “Tutto molto interessante” di Rovazzi. Scattatevi un selfie e postatelo con l’hashtag #byebyeS211 sui nostri social. Il modo migliore per salutare questo campione dei cieli. Questi gli orari per scattare un selfie a bordo dell’S211: sabato e domenica dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30.

Saronno - Weekend “siciliano” per la città degli amaretti. L’evento sarà proposto sabato 11 e domenica 12 marzo in centro città: ci saranno una trentina di stand con prodotti tipici d’artigianato e gastronomici.

Castellanza - I Santaceciliaboys in concerto al teatro di via Dante

Giovani e vecchie glorie della banda suoneranno insieme dalle musiche di Gershwin alle colonne sonore dei film. Appuntamento per

MILANO – Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 marzo si svolgerà a Fiera Milano City la 14esima edizione di Fa’ la cosa giusta, la fiera del Consumo Critico e degli stili di vita sostenibili. Diverse le realtà varesine che si potranno trovare.



2016 - Granfondo Tre Valli Varesine

SPORT

Varese - Domenica 12 marzo la piscina della Robur et Fides (in via Marzorati, 51) ospiterà il primo atto dell’edizione 2017 di “Con il Vharese si nuota”.

Cuvio – Sarà una giornata splendida per i numerosissimi appassionati di mountain bike che domenica prossima, 12 marzo si daranno appuntamento a Cuvio con la gara di apertura di stagione, il Gran prix Valli Varesine. Il trofeo Angelo Molinari è una gara di mountain bike organizzata dal team Cicli Peruffo in collaborazione con Proloco di Cuvio. L’appuntamento a partire dalle ore 9.30 presso il parco Pancera.

Cittiglio - Seconda edizione della “Sulle strade di Alfredo Binda”: domenica 12 marzo il paese di Cittiglio ospita la manifestazione che permetterà agli appassionati delle lunghe distanze (non competitive) di pedalare nel nome del tre volte campione del mondo. La partenza a partire dalle 7,30 e mette a disposizione tre tracciati di diversa lunghezza. Attenzione al percorso per il traffico stradale.

Malgesso - Terza tappa stagionale per il circuito del “Piede d’oro”: dopo Varese e Azzate è la volta di un’altra gara ormai radicata sul territorio, visto che è già giunta alla 25a edizione. Parliamo della “In giro per Malgesso”, evento curato dalla “7 Laghi Runners” in collaborazione con la Pro Loco Malgessese e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. La corsa si articola su un giro lungo che misura 9,5 chilometri e da un giro corto (obbligatorio tra i 10 e i 15 anni) di 4,7 chilometri. Come nelle altre occasioni, spazio anche ai più piccoli che si misureranno sul “minigiro” di 1.400 metri.

BAMBINI

Casciago - Un interessante appuntamento domenica 12 marzo, nella sala della biblioteca, dalle 15 alle 17.30 con laboratori, racconti e letture interpretate di “Gnomi, Draghi, Giganti…e altre storie da brivido”.

Gavirate – In occasione della fine della mostra di Ettore Antonini dedicata a Pinocchio, domenica 12 marzo si terrà un appuntamento al Chiostro di Voltorre dedicato ai più piccoli. Una speciale maxi installazione dove tutti i bambini potranno entrare nella pancia del pescecane e incontrare il burattino più famoso del mondo. Tutte le informazioni.

Busto Arsizio - Un pomeriggio per riscoprire il territorio, le tradizioni, la storia di Busto Arsizio e rivalutare le attività all’aria aperta. Questo è ciò che il gruppo Scout Busto Arsizio 33, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e della Fondazione Comunitaria del Varesotto, organizza per domenica 12 marzo alle 14 in piazza San Giovanni a Busto Arsizio con la manifestazione “C’era una volta Busto”- giochi da cortile tipici degli anni 60 e 70″.

LEGNANO - Sabato e domenica a Palazzo Leone da Perego, si tiene il festival «Il diritto di essere bambini» edizione numero sette. Il programma è ricco e si ispira alla Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia. Ci sono tavole rotonde, conferenze, dialoghi, l’installazione visiva/didattica dei Cartoncini dei Diritti, ma anche tanti laboratori gratuiti cui bisogna prenotarsi scrivendo a: elise.bozzani@pedagogia.it. Tra i tanti eventi ci sono la presentazione del libro «E io lo dico al presidente!» di Roberto Morgese e la proiezione del film «L’educazione affettiva» prodotto da Jacopo Linetti; il programma su www.legnano.org.



MUSICA

Varese – Venerdì 10 marzo appuntamento con “Get Down On Twiggy Varese”, Dj Set a cura di DJ vigor. Sabato appuntamento con Karmadrome Dj Set cura di Carlo Villa (brit pop, indie). Tutte le informazioni.

Albizzate – Sabato sera appuntamento con Blend Avenue, live al The Family.

Gallarate – Grande finale di stagione venerdì 10 marzo, alle ore 21.30, alla Sala Planet di Gallarate, in via Magenta 3. A chiudere la XVII stagione della rassegna musicale Jazz’Appeal, salirà sul palco Attila Korb, ungherese, trombone e voce, accompagnato da Malo Mazuriè, francese, alla tromba, Felix Hunot, francese, alla chitarra, e David Lukacs, olandese, al clarinetto.

Cardano al Campo – Al circolo Quarto Stato sabato sera c’è Lorenzo Bertocchini con il suo folk rock. Appuntamento in Via Vittorio Veneto 1, ore 21.

Busto Arsizio - Al Circolo Gagarin un nuovo, ricchissimo, weekend. Si parte stasera, venerdì 10, con il concerto dei biellesi Sabbia e il rock’n’roll dei Kung San per una serata organizzata con Neverwas Radio. Sabato 11 marzo c’è un appuntamento teatrale con lo spettacolo “Una tragica farsa sul processo Giuliani” con Massimiliano Loizzi, attore, già noto ne Il terzo segreto di satira, dà vita a giudici, avvocati, testimoni, giornalisti, carabinieri, poliziotti, onorevoli e manifestanti coinvolti negli eventi del G8 di Genova del 2001. Uno spettacolo tragicomico su uno degli eventi più discussi e drammatici della seconda repubblica. Chi vuole vedere la partita del rugby l’appuntamento è invece alle 14 (Italia-Francia). Domenica sera apertivo mentre lunedì torna il gruppo di lettura del Circolo Gagarin sulle grandi scrittrici americane. Tutte le informazioni.

Saronno – Tre giorni di repliche a Saronno per «L’avaro» di Molière interpretato da Alessandro Benvenuti nel libero adattamento con la regia di Ugo Chiti. via I Maggio alle ore 21, biglietti 27/15 euro, info 02.96702127.

Castellanza – I Santaceciliaboys in concerto al teatro di via Dante. Giovani e vecchie glorie della banda suoneranno insieme dalle musiche di Gershwin alle colonne sonore dei film.

Mario Calabresi al Teatro Santuccio per Aspettando Glical2015

TEATRO

Varese – Sono ben tre gli appuntamenti nel fine settimana al teatro Santuccio di via Veratti a Varese. Il primo è venerdì 10 marzo, alle 20.30. In scena “Singolare femminile” evento tra teatro e danza dedicato alle donne operate di tumore al seno. Sabato11 l’accademia Solevoci presenta “Voices all around”, tributo ai Beatles dedicato dagli allievi e dagli insegnanti dell’Accademia Solevoci, con special Guest il Coro PopUp. Domenica 12 infine un nuovo appuntamento per la rassegna “Teatro per merenda” dedicato ai più piccoli. Il titolo è ”Speriamo cambi il tempo” ed è un vero e proprio cartone animato a a teatro . L’appuntamento è alle 16: per info e prenotazioni Teatro Santuccio.

Varese - Al teatro di piazza Repubblica, sabato sera c’è Pucci con il suo “In…tolleranza zera”, lo spettacolo è sold out.

Gavirate- Sabato sera all’Auditorium andrà infatti in scena “Il silenzio delle donne violate”, spettacolo della compagnia la compagnia “Non solo teatro”. Un’opera di parole e immagini, lettura e testimonianza sul tema della violenza di genere. Tutte le informazioni.

Cassano Valcuvia - Il prossimo spettacolo della stagione «Passi» è ancora dedicato a Shakespeare: «Macbeth banquet» nasce da un’idea di Luca Redaelli, in scena con Maurizio Aliffi (musica), nel ruolo di un cuoco alle prese con strane ricette e macchinazioni. Regia di Paola Manfredi. Via IV Novembre 4, ore 21, 7/5 euro, 334.1185848, 338.6020892.

Besozzo - Al Teatro Duse appuntamento con «Se ghe fudessi minga mi» degli Amici del Teatro di Leggiuno, commedia dialettale in tre atti. Via Duse 12, ore 21, 12/6 euro, 0332.970195, prenotazioni da Musical Box, 0332.770479.

Travedona Monate – I Cerchetuchit sono al Sant’Amanzio con «Chi ghè mort?», commedia dialettale brillante in due atti. Via Santa Caterina, ore 21, 7/5 euro, 0332.978458.

Cuasso al Monte - Al Nuovo Teatro c’è «Piccolo mondo antico. Te la conto e te la canto», di e con Giovanni Ardemagni e Francesco Nodari alla fisarmonica. Un omaggio musicale al romanzo di Fogazzaro. Via Roma 4, ore 21, 12 euro, 0332.939167.

Cairate – La compagnia Teatro Duse torna in scena con «Denti di diamante», scritto, diretto e interpretato da Matteo Tibiletti. Storia, a tratti anche ironica, di una famiglia lacerata dalla violenza, che pure continua a resistere in virtù dei propri legami di sangue. Al cineteatro Martegani, via Alberti 6, ore 20.45, 10/5 euro, sabato sera.

Gallarate - Al teatro Condominio in scena “Mortimer & Wanda”, sabato sera. In scena Mario Zucca e Marina Thovez con uno spettacolo che torna in scena dopo vent’anni. Appuntamento alle 21.

Busto Arsizio – Uno spettacolo meravigliosamente poetico, un successo della passata stagione teatrale milanese al Teatro Leonardo – MTM Manifatture Teatrali Milanesi, “Cyrano sulla luna”, andrà in scena sabato 11 marzo alle 21.00 al teatro San Giovanni Bosco, nell’ambito della stagione teatrale cittadina.

CINEMA

Varese - Al Cinema Nuovo il “Banff Mountain Film Festival World Tour Italy”. Arriva a Varese il 10 marzo il festival cinematografico itinerante durante il quale si proiettano i cortometraggi ambientati in montagna. Stasera dalle 20 e 15.