Assalto al bancomat

Questa notte, in Via Ferrazzi a Cardano al Campo, ignoti hanno tentato di far saltare il bancomat della filiale di Banca Intesa.

Il rapido intervento di una guardia giurata non ha consentito ai malviventi di portare a terminare il furto.

C’è stato comunque un grosso danno per la filiale. Sul posto sono prontamente arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco.