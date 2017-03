Assemblea regionale dei Vigili del fuoco a Varese

Foto varie

Il prossimo 23 marzo alle ore 10.30 presso il Comando Provinciale di Varese si terrà un Assemblea regionale aperta a tutto il personale.

Saranno presenti il Segretario Generale di CONFSAL, Franco Giancarlo oltre ai segretari Provinciali CONFSAL Vigili del Fuoco provenienti da tutta la regione.

Nel corso dell’importante appuntamento verranno affrontate le seguenti tematiche:

1. Legge di stabilità 2017 e Legge Madia – misure in favore dei Vigili del Fuoco;

2. Modifiche ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – revisione Dlgs 217/05 e 139/06 Competenze del Corpo con iniziative di sostegno finalizzate al miglioramento normativo, economico e previdenziale dei Vigili del Fuoco – Protocollo d’intesa;

3. Assegno di specificità – 71 milioni di euro – Protocollo d’intesa;

4. Nuovi provvedimenti recanti disposizioni in favore del Corpo – stabilizzazione 80 euro;

5. Accorpamento Forestali al Dipartimento dei Vigili del Fuoco con attribuzione al Corpo dei Vigili del Fuoco di competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi;

6. Nuovo testo unico sulla Pubblica Amministrazione – Ministro Madia

7. Redazione dei piani di emergenza comunale di Protezione Civile con i Vigili del Fuoco e sviluppo delle aree professionali del CNVVF – Disegno di legge sul Riordino del sistema di Protezione Civile;

8. Potenziamento del Corpo – nuove 1.700 unità – nuovo concorso – stabilizzazione – graduatoria degli idonei;

9. Sblocco contrattuale a seguito del ricorso alla Corte Costituzionale da parte della Confsal e apertura piattaforma contrattuale;

10.Vestiario ed equipaggiamento forniture DPI, ammodernamento parco automezzi e nuova tessera di riconoscimento;

11.Organizzazione.