Associazione Un’Altra Storia, gli eventi in programma

Marco Rodari trascorre l'estate tra i bambini palestinesi

Nei giorni scorsi si è svolta nella sede dell’Associazione Un’Altra Storia di via Francesco Del Cairo, 34, una nuova edizione della nostra piccola “Fiera del riuso”, della creatività e della raccolta/distribuzione (continuata nei giorni seguenti) di beni di prima necessità e generi vari; attività che proseguono senza soluzione di continuità. Sempre in sede, continuano gli incontri settimanali che si tengono ogni lunedì: l’altro ieri abbiamo affrontato temi come l’immigrazione, la Palestina e l’Europa.

I prossimi incontri – come sempre liberi e aperti a chiunque interessato/a alle tematiche affrontate, così come a proporne altre – si svolgeranno come di seguito. Lunedì 27, alle ore 17 e 30, incontro con i rappresentanti di “Milano senza frontiere” e “Como senza frontiere”: si tratta di una prima riunione in prospettiva della costituzione di “Varese senza frontiere” che entrerà a far parte della rete delle ‘città senza frontiere’, rete che lavora per il monitoraggio e, soprattutto, la ricerca di migranti “desaparecidos”.

Martedì 28, alle ore 18:45, incontro di tutte le realtà organizzate che avevano organizzato nei mesi scorsi la mostra “Artisti per Gaza” e di iniziative correlate sulla Palestina: l’intento è quello di organizzare altre azioni sullo stesso tema. Nel corso dei due incontri succitati, si avrà modo di parlare anche di altre iniziative. Si ricorda, inoltre, che è visitabile, sempre nella sede di via Del Cairo, la mostra di “Sharazade”, “Donne splendide, donne da ricordare” (anche su questo terreno, si stanno preparando incontri ed azioni diverse).