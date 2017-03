Atm, in carica da oggi il nuovo presidente Luca Bianchi

Foto varie

«Desidero porgere i migliori auguri di buon lavoro al presidente Luca Bianchi e al nuovo Consiglio di amministrazione di Atm. Sono molto soddisfatto delle scelte che abbiamo fatto e della volontà dei nuovi consiglieri di impegnarsi al massimo al servizio della città. Un pensiero riconoscente va anche a chi li ha preceduti, svolgendo un lavoro i cui risultati sono certamente apprezzabili», dichiara il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

«Non è stato un passaggio indolore – prosegue – ma ho voluto restare fuori da ogni polemica, anche nei confronti di chi ha parlato senza sapere, per sottolineare la volontà del Sindaco di prescindere dai singoli per puntare esclusivamente al bene della città. Proprio per questo confermo senza ombra di dubbio che il controllo di Atm resterà saldamente nelle mani del Comune di Milano. Atm è un patrimonio straordinario di una città straordinaria, che per noi rappresenta, oltre che un grande passato, un grande futuro. In questa prospettiva valuteremo tutte le opzioni strategiche, serenamente e responsabilmente, senza preclusioni e senza pregiudizi ideologici o di altro tipo. Abbiamo ereditato dalla precedente Amministrazione una procedura di gara per il servizio pubblico, ma sono pronto a valutare alternative, come l’affidamento diretto ad Atm (c.d. in house). Su questo punto è però necessario un serio approfondimento economico e legale, che stiamo effettuando. La nostra sfida sarà in ogni caso quella di continuare ad offrire un servizio eccellente a un costo per la comunità e per i visitatori nettamente inferiore a quello di altre grandi città europee, mantenendo sempre la massima attenzione per i diritti dei lavoratori».

«Per questo chiederemo alla società dei trasporti milanese un continuo sforzo di efficienza, di innovazione e di qualità, per far sì che Milano possa continuare la sua corsa nel contesto internazionale. Questa la nostra convinzione, questo il nostro modo di operare nel puro interesse di ogni milanese», conclude il Sindaco.