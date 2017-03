Attila Korb chiude la stagione di Jazz Appeal

artisti della musica jazz

Grande finale di stagione venerdì 10 marzo, alle ore 21.30, alla Sala Planet di Gallarate, in via Magenta 3. A chiudere la XVII stagione della rassegna musicale Jazz’Appeal, salirà sul palco Attila Korb, ungherese, trombone e voce, accompagnato da Malo Mazuriè, francese, alla tromba, Felix Hunot, francese, alla chitarra, e David Lukacs, olandese, al clarinetto.

La band è composta da artisti internazionali che si sono esibiti nei più importanti festival jazz, in Europa, USA e Giappone e che in questi giorni sono in tour in Italia per la prima volta. Il progetto che propongono per la serata è ispirato al sound ricercato e raro della musica del virtuoso sassofonista italoamericano Adrian Rollini, leader di alcune delle band più importanti nell’America degli anni ‘20 e ’30.

Attila Korb (photo credit qui) ha formato la sua prima band, chiamata “Little jazz Band”, all’età di 11 anni e con quella formazione si è classificato ai primi posti in diversi concorsi internazionali tra il 2001 e il 2006. Dal 1995, come membro della “Kecskemét based Bohém Ragtime Jazz Band” si è esibito in numerosi festival in Europa (Montreux, Pori, Ascona, Oslo, Bude, Berlin…) e in America (Sacramento, Sedalia…). Dal 2005 fa parte della “Modern Art Orchestra of Budapest”. Nel 2007 ha vinto il concorso per trombonisti jazz intitolato a Ernő Zsoldos, promosso dalla radio nazionale ungherese, e ha pubblicato il suo primo album da solista “Guy from Kecskemét”. Nel 2009 è stato invitato al Breeda Jazz Festilval, in Olanda, dove è stato premiato con il “Kobe prize”, riconoscimento che lo ha portato poi ad esibirsi al Kobe Jazz Street Festival in Giappone. Nel 2010 ha rappresentato l’Ungheria nel tour continentale della “European Jazz Orchestra”.

JAZZ’APPEAL 2016/2017

c/o Sala Planet, via Magenta 3, Gallarate (VA) Tel. 0331 708224,

e-mail: segreteria@jazzappeal.it, sito web www.jazzappeal.it – FB