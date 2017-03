Attivisti 5 Stelle assenti dalle consultazioni rionali: “Vi spieghiamo perchè”

Nota degli “Attivisti 5Stelle di Gallarate” relativa alla mancata presentazione di propri candidati alle elezioni per le consulte rionali. Il Movimento 5 Stelle non riuscì a presentare un proprio candidato ed una propria lista nemmeno alle ultime elezioni comunali del 2016

Oggi si tengono le votazioni per i candidati alle consulte rionali.

Gli Attivisti Gallarate5stelle comunicano ai cittadini di non aver individuato, quindi presentato, propri candidati da proporre a queste elezioni, per il semplice motivo che le consulte sono, o così dovrebbero essere, puro e diretto strumento di partecipazione dei cittadini all’amministrazione del Comune, e non viceversa un ulteriore strumento a disposizione dei partiti politici della città.

Il Movimento 5 stelle corre, con i suoi iscritti e le liste certificate, negli appuntamenti elettorali istituzionali dove la sua identità la sua natura politica e le sue idee, rimangano chiare, distinte e la sua proposta politica palese.

Il Movimento 5 stelle non fa alleanze ma si presenta agli appuntamenti elettorali unicamente col proprio simbolo e MAI in coalizione per dare garanzia ai cittadini che la propria azione politica non verrà determinata da altri e sarà esso stesso, autonomamente, a condurla e a risponderne.

In questa precisa ottica gli Attivisti Gallarate5stelle si presenteranno ad appuntamenti amministrativi cittadini, sostenuti dal proprio gruppo, solo ottenuta la certificazione da parte del Movimento 5 stelle, altrimenti proseguiranno invariato il proprio attivismo sul territorio di Gallarate nella forma che da sempre caratterizza e costituisce la struttura portante del Movimento, i Meetup.

Per chiudere, riteniamo che queste consulte cittadine così come formulate dall’attuale amministrazione Cassani -concepite a sostituzione della precedente esperienza di bilancio partecipativo- visti i candidati proposti per i vari rioni, possano essere valutate come un’ulteriore elemento di controllo del territotrio da parte dei partiti anzichè di stimolo, e niente più che una vetrina per i molti gregari che gravitano attorno al mondo della politica.

Attivisti Gallarate5stelle