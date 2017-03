Auto contro moto, muore un uomo

Incidente a Bodio Lomnago

Auto contro moto a Bodio Lomnago nel pomeriggio di sabato 18 marzo. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Piave e via Risorgimento, intorno alle 15.15 ed nello scontro è deceduto un uomo di circa 50 anni. Sono rimaste ferite altre due persone, di cui una in modo grave. L’altra è una ragazza di 13 anni che è rimasta ferita lievemente.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di Varese e i soccorsi del 118. In pochi minuti è arrivato anche l’elisoccorso da Como per il trasporto in ospedale delle persone rimaste ferite.

Nella zona si è creato molto traffico e sulla strada si è viaggiato per circa un’ora a senso unico alternato, creando lunghe code in entrambe le direzioni.

(aggiornamento alle 16,40)