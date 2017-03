Auto ribaltata in via Parini, traffico in tilt

Un’ora di chiusura di via Parini e traffico congestionato sono le conseguenze dell’incidente avvenuto ieri sera alle 19 all’intersezione con via Visconti.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha ricostruito l’accaduto. In sostanza sono entrate in collisione una Volkswagen Polo guidata da una 64enne ed una Ford Kia condotta da un 37enne. La Polo che proveniva da via Parini si è ribaltata, finendo la sua corsa nel vicino parcheggio. Grande preoccupazione tra i presenti che sono corsi accorsi temendo per le condizioni delle due donne. L

a 64enne se l’è cavata con qualche contusione ed è uscita da sola dal finestrino della Polo. E’ stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino da un’ambulanza del Sos di Uboldo. Malgrado i mezzi siano stati molto danneggiati dall’impatto le due donne se la sono cavata senza gravi conseguenze. Per completare le operazioni di soccorso la polizia locale ha dovuto chiudere la strada per quasi un’ora deviando il traffico.