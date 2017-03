Auto sfonda la vetrina ed “entra” al bar

Gallarate

Molta paura – in particolare per due clienti – ma per fortuna nessuno si è fatto male. Questa mattina un’auto è “entrata” in un bar in pieno centro a Gallarate, in Largo Camussi-via Postcastello.

(foto inviate dai lettori)

È successo alle 7.30, “vittima” dell’incidente stradale è stata La Cafferia, il bar d’angolo vicino al Broletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118, che ha soccorso due clienti, due donne di 54 e 65 anni (in codice verde), che si trovavano ai tavolini vicino alla vetrina. «Ovviamente si sono spaventate molto perchè è successo all’improvviso», spiegano dalla Cafferia, che è comunque è rimasta poi aperta (con la vetrina messa in sicurezza).

Ma come è successo? L’auto stava uscendo in retromarcia da un parcheggio a lisca di pesce, ha rischiato di scontrarsi con un’auto che veniva dalla via: la conducente – nella foga di rientrare ed evitare l’impatto – ha urtato il marciapiede, ha scavalcato il cordolo ed è appunto “entrata” al bar. L’episodio verrà comunque ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi dell’incidente.