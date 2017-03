Il Comune regala un corso di autodifesa per tutte le donne

Krav maga

L’amministrazione comunale di Saltrio in collaborazione con HSE security organizza per venerdì 10 marzo alle 20 nel Salone comunale la presentazione del corso di difesa personale gratuito rivolto alle donne verranno utilizzate le tecniche del Krav Maga, un sistema di difesa pratico, veloce e versatile, basato sulle reazioni istintive del corpo umano, e per questo adatto a persone di tutte le età.

Il corso permetterà di imparare a difendersi dalle varie forme di aggressione con un’attenzione particolare alle tematiche più delicati.

“L’obiettivo – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – è quello di far sentire le donne più sicure, nei confronti del mondo, degli altri, di loro stesse. Nasce con l’intento di far scattare quella scintilla in ognuna, di porre le basi che possano determinare l’inizio di un percorso di consapevolezza sulle tematiche della violenza, della prevenzione e della difesa. L’iniziativa dell’HS Security, che da anni si occupa di formazione in ambito della sicurezza, è quella di proporre un percorso dove sarà possibile affrontare la questione da più punti di vista, per averne una visione il più possibile completa”.

La gratuità del corso è data dalla volontà di renderla una vera iniziativa dal punto di vista sociale e che per questo ha trovato pieno appoggio e collaborazione nel Comune di Saltrio e limitrofi, altrettanto sensibili alla questione.

L’incontro di presentazione, che avrà luogo nella Sala comunale di Saltrio, darà modo di illustrare la struttura e le tematiche del corso da parte dei responsabili dell’HS Security, Alessio Scanu e Federica Nicole Ruspini, e dell’avvocato Valeria Conconi, particolarmente attenta e attiva contro la violenza di genere e che ha sostenuto appassionatamente il progetto.

Nei sei venerdì a seguire si darà il più ampio spazio alla parte pratica che, con l’istruttore Alessio Scanu, permetterà alle partecipanti di entrare in contatto con il Krav Maga, un sistema di difesa personale, ad oggi il più accreditato, pratico, veloce e versatile, perciò adatto a persone di ogni età.

Gli incontri pratici saranno intervallati da due appuntamenti teorici: uno in cui si analizzeranno gli aspetti psicologici, sociali e culturali legati alla violenza e alla sua prevenzione, tenuto dalla dottoressa in Sociologia e Scienze criminologiche Federica Nicole Ruspini, l’altro condotto dall’avvocato Valeria Conconi, che tratterà l’intera tematica dal punto di vista legislativo e normativo, con particolare rilievo alla questione della legittima difesa.

L’invito alla serata di presentazione e il corso sono rivolti a tutte le donne.