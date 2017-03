autostrada a8

Tutte le indicazioni aggiornate sui lavori previsti in autostrada A8 Milano-Gallarate-Varese autolaghi

(ultimo aggiornamento: lunedì 6 marzo)



Autostrada A8 lavori svincolo Lainate

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 21:00 di lunedì 6 marzo, alle ore 05:00 di martedì 7, sarà chiusa l’entrata di Lainate Arese verso Milano, per lavori connessi alla realizzazione della quinta corsia. Nello stesso orario, sarà chiusa anche l’area di servizio Villoresi ovest, tra Lainate e Milano nord, in direzione di Milano.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata della stazione di Lainate (km 8+200).

Autostrada A8 lavori entrata Busto Arsizio

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 22:00 di mercoledì 8 marzo alle ore 05:00 di giovedì 9, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Busto Arsizio, in direzione di Varese, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata dello svincolo di Castellanza.

Attenzione: l’entrata da Busto è anche confluenza da superstrada 336 da Malpensa.

Autostrada A8 lavori svincolo Gallarate

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 22:00 di mercoledì 8 marzo alle ore 05:00 di giovedì 9, sarà chiusa l’uscita della stazione di Gallarate (km 30+000), per chi proviene da Milano, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo di Busto Arsizio.