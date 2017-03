Autotreno taglia la strada ad un’auto, ferito il conducente

Foto varie

Terribile incidente stradale, oggi, in via De Gasperi alle 13:30 quando un’autotreno non ha rispettato la precedenza nei confronti di un’autovettur sull’intersezione con via Morandi in fase di svolta. Il mezzo pesante proveniva da Rho centro e percorreva il viale De Gasperi verso via Morandi. Durante la svolta a sinistra è arrivata, dalla direzione opposta, una Volkswagen Passat. Si è temuto il peggio per il conducente dell’autovettura rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo.

Sul posto due pattuglie della Polizia Locale Rho per i rilievi del sinistro stradale, i Vigili del Fuoco che hanno estratto con tempestività il conducente dall’auto rimasta incastrata tra due alberi al termine della corsa. L’automobilista ha comunque riportato ferite lievi e, dopo le prime cure dei sanitari giunti sul posto con auto medica e ambulanza, l’uomo veniva quindi trasportato in codice verde all’ospedale Sacco di Milano per accertamenti.