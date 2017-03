Aveva un bastone in auto, denunciato

questura di Varese dirigenti da sinistra: Maurizio Greco, Volanti, Gianluca Solla, Digos, Gianfranco Martorano, Stradale

Una denuncia e una segnalazione alla Prefettura: risultato di un controllo a un’auto con a bordo tre ventenni.

La notte tra giovedì e venerdì una Volante del Commissariato di Gallarate, durante il normale servizio di prevenzione e controllo del territorio e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, transitando in via Padre Lega ai Ronchi, ha notato un’auto con a bordo tre giovani che procedeva lentamente senza una meta apparente.

Alla vista degli poliziotti l’autovettura ha cambiato direzione: gli agenti hanno notato l’agitazione dei giovani e hanno deciso di fermare l’automobile. Dei tre ventenni (cittadini rumeni, residenti a Gallarate) due sono risultati con precedenti di polizia,ed il controllo effettuato ha poi permesso di rinvenire e sequestrare una modica quantità di stupefacente detenuta da uno di loro.

La successiva ispezione dell’auto ha permesso inoltre di recuperare, tra la portiera ed il sedile del conducente, abilmente occultato, un bastone di legno delle dimensioni di un manganello, considerato dalla Polizia come oggetto idoneo ad offendere. I giovani sono stati accompagnati presso gli Uffici del Commissariato per il fotosegnalamento.

Al termine degli accertamenti il conducente è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetto atto ad offendere, mentre il giovane, al quale è stato sequestrato lo stupefacente, è stato segnalato alla Prefettura di Varese quale assuntore.