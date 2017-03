Avvistato a Milano il “ciclista della memoria” diretto a Gerusalemme

Giovanni Bloisi impegnato in un viaggio che parte da “Sciesopoli” che ospitò, dal 1945 al 1948, centinaia di bambini ebrei sopravvissuti alla Shoah

È stato “avvistato” mercoledì mattina a Milano Giovanni Bloisi, il “ciclista della memoria” di Varano Borghi in viaggio verso Israele.

Dopo la notte passata come ospite al Memoriale del Binario 21 in stazione Centrale (da cui partirono i treni diretti ad Auschwitz), Giovanni è partito in direzione Martesana per poi arrivare a Bergamo. È proprio dalla provincia bergamasca che partirà il vero viaggio della memoria.

Qui infatti c’è Sciesopoli, una vecchia colonia abbandonata costruita da Mussolini, dove (una volta caduto il fascismo, ndr) dal 1945 al 1948 sono stati ospitati 800 bambini Ebrei orfani di guerra provenienti dai campi di concentramento e dalle foreste di tutta Europa.

Il viaggio si snoderà per 2360 km. Il ciclista è partito domenica da Tradate (comune che sostiene il progetto, che ha anche il patrocinio di vari comuni, oltre alla Provincia e all’Anpi). Arrivato in Israele, Bloisi andrà il 24 aprile il museo dello Yad Vashem e poi raggiungerà Tze’elim, il kibbutz che accolse il gruppo di bambini passato da Selvino e da Sciesopoli.