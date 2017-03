Bel colpo degli Unni, battuto il Gattico

Rugby: Valcuvia - Gattico 25-3

Due partite nel programma di domenica scorsa, nel girone del campionato di rugby di Serie C2 che vede impegnate nel complesso quattro formazioni della nostra provincia. In campo il Valcuvia, che ha ottenuto una bella vittoria, e i cadetti del Malpensa travolti in casa dal Verbania.

VALCUVIA – GATTICO 25-3

Gli Unni hanno battuto il Gattico di Moro e Repossini nel recupero valido per il decimo turno di campionato e sono risaliti verso la metà della graduatoria. Dopo un avvio equilibrato, al 10′ l’estremo del Gattico Nicolò Pin ha fallito il primo piazzato di giornata. Il valcuviano Alberto Rossi al 13′ e 17′ non ha sbagliato le opportunità avute dalla piazzola e ha portato in vantaggio 6 a 0 i padroni di casa. Successivamente gli Unni hanno segnato due mete con Matteo Gabriele al 21′ e Stefano Badi al 36′. Entrambe le trasformazioni sono state centrate da Alberto Rossi che così ha allungato sul 20-0 prima che, allo scadere, Pin ha piazzato un calcio per il Gattico e il primo tempo si è concluso sul 20-3 in favore degli Unni.

Il punteggio è rimasto invariato fino al 15′ della ripresa, minuto nel quale si è concretizzato l’allungo decisivo dei valcuviani che sono andati in meta con Matheus Pierobom. La successiva trasformazione di Rossi non è andata a segno. Poi le squadre stanche e qualche fallo di troppo, hanno reso la partita meno spettacolare; la gara si è chiusa sul 25 a 3 per gli Unni che il 5 marzo affronteranno in trasferta i Saints di Abbiategrasso.

Valcuvia: Bossi, Scornavacchi, Pierobom, Biondolillo, Marinoni, A. Rossi, Gabriele, Magistrali, Tuozzo, D. Agostini (Tettamanzi), G. Oddi, Carabelli, Renzi, Perdoncin (c.), Alberici. Allenatori: Lastra e Cattaneo.

Arbitro: Daniele Tamalio. Cartellini Gialli: Tuozzo, G. Oddi, Perdoncin (V), Longhini, Maas (G).

CAD. DEL MALPENSA – VERBANIA 0-97

Nel recupero dell’11a giornata, è arrivata un’altra sconfitta per la seconda squadra del Malpensa che all’Atleti Azzurri d’Italia non ha opposto resistenza al Verbania a segno con 17 mete. Il prossimo impegno delle Fenici sarà disputato sabato 4 marzo a Gallarate contro i Rosafanti del presidente Alessandro Cammarata.

Malpensa: Bagatella, Gallo, Rivolta, Borromeo, Cattorini, Caloni, Bonvicini, Travaini (c.), Sgaramella, Michael Gallo, Aimino, Moriggi, Serra, Crimi, Elvi. Entrati nel corso della partita: Masiero, Legnani, Diserò, Sartori. Allenatori: Pennestrì e Brega.

Arbitro: Ghisalberti