Bertocchi: “Sulla sicurezza serve una condivisione transfrontaliera”

paolo bertocchi pd

Il consigliere provinciale Paolo Bertocchi interviene sulla chiusura notturna del valico di Ponte Cremenaga.

«La chiusura notturna stabilita dalle autorità svizzere, seppur in forma sperimentale, è l’ennesimo caso di decisione unilaterale che non possiamo condividere – spiega il consigliere in una nota diffusa oggi – poiché quando si parla di sicurezza bisogna agire insieme e condividere percorsi e scelte».

Bertocchi, che è anche capogruppo che è capogruppo dei Civici e democratici in Consiglio provinciale, ricorda l’episodio dello scorso dicembre, quando a seguito di una tentata rapina le autorità svizzere chiusero per alcune ore i valichi di Ponte Tresa e Cremenaga. Una decisione, anche in quel caso presa in modo unilaterale, che il Consiglio provinciale censurò con una mozione.

«Con quel documento avevamo richiamato tutte le istituzioni a fare la propria parte per mantenere i buoni rapporti tra Italia e Svizzera, evitando decisioni unilaterali che rischiano solo di ripercuotersi sui lavoratori e sui cittadini, oltre che creare un clima di tensione di cui nessuno sente l’esigenza. Per tali motivi, oggi, la decisione della chiusura notturna sorprende e non può essere condivisa, perché anche in questo caso rischia di avere come effetto immediato la penalizzazione dei cittadini di Cremenaga, soprattutto in caso di situazioni di emergenza».

«Infine – conclude Bertocchi – vorrei ricordare che esiste un tavolo politico transfrontaliero, la Regio Insubrica, che Regione Lombardia ha voluto mantenere vivo finanziandolo con 80 mila euro l’anno. A questo punto mi chiedo perché temi di così grande rilevanza non vengano affrontati in quella sede».