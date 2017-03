Varese - Biblioteca aperta la domenica

La Biblioteca civica di Varese continuerà ad essere aperta tutte le domeniche fino al 16 luglio 2017.

Prosegue la sperimentazione voluta dal Comune di Varese a seguito del buon successo di partecipazione riscontrato: in nove domeniche in cui la Biblioteca è rimasta aperta circa mille persone l’hanno frequentata. Di queste, sono oltre 500 persone quelle che hanno frequentato la sala consultazione e studio.

«I cittadini ci hanno dimostrato con la loro presenza di aver apprezzato la sperimentazione che abbiamo lanciato a inizio dicembre – dichiara Roberto Cecchi, assessore alla Cultura e Turismo -. La Biblioteca si è aperta alla città anche nei giorni festivi e dai dati che abbiamo raccolto possiamo dire che aprire gli spazi, soprattutto quelli per lo studio dedicato ai più giovani che frequentano l’università, è stata una decisione apprezzata dai varesini. Per questi motivi abbiamo deciso di proseguire fino alla prossima estate con la sperimentazione che siamo sicuri vedrà sempre più persone vivere la Biblioteca anche la domenica».

Il servizio che ha registrato meno presenze però è stato quello del prestito libri, che i varesini dimostrano di preferire di più in settimana. Per questo motivo nelle successive domeniche la biblioteca continuerà ad essere aperta solo per la sala consultazione e l’emeroteca mentre il servizio di prestito libri resterà in funzione dal lunedì al sabato.

«Quando si offrono maggiori opportunità e luoghi per la cultura la città risponde in modo positivo – prosegue Cecchi -. Questa è una strada che continueremo a percorrere. Inoltre abbiamo intenzione di continuare ad organizzare anche eventi culturali in Biblioteca durante le domeniche di apertura, come già si è iniziato a fare il 19 e il 26 febbraio. Anche attraverso una sinergia con le associazioni, abbiamo intenzione di promuovere un uso polifunzionale degli spazi della Biblioteca, realizzando iniziative di promozione della lettura che si svolgeranno nelle ore pomeridiane, con l’intento di far conoscere il patrimonio bibliografico e culturale della biblioteca cittadina».

Gli orari di apertura della biblioteca sono: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 18.15. Il sabato dalle 9.30 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 17.45. Le domeniche dal 5 marzo al 16 luglio 2017 gli orari di apertura saranno dalle 9.30 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 17.45. La domenica saranno in funzione i servizi di: Sala consultazione e studio ed Emeroteca.