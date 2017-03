Bonus cultura spendibile anche al Giuditta Pasta

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione dei docenti e dei diciottenni (nati nel 1998) 500 euro da spendere in cultura nell’anno 2017. «Anche al Teatro Giuditta Pasta abbiamo completato l’iter per essere parte di questa lodevole iniziativa e dare la possibilità a docenti e diciottenni di spendere questo contributo per acquistare biglietti e abbonamenti – spiegano dal Teatro -. Per le modalità si rimanda ai siti di riferimento: 18app.it, cartadeldocente.istruzione.it».