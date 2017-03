Brucia appartamento a Golasecca

Sabato 25 marzo 2017, alle ore 13 i vigili del fuoco del distaccamento di Busto\Gallarate sono intervenuti nel comune di Golasecca in via Mattè per l’incendio di un appartamento.

Per cause ancora in fase di accertamento il fuoco si è sprigionato al primo piano di uno stabile. Al momento del rogo l’appartamento era vuoto e l’allarme è stato è stato lanciato dai vicini.

Sul posto sono intervenuti setti vigili del fuoco con due automezzi: un’autopompa e un’autobotte.