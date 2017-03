Brugnoli: “Un nuovo brand per attrarre cervelli in Italia”

giovanni brugnoli

«Per attirare studenti internazionali dobbiamo sviluppare un nuovo brand: il “Made and educated in Italy”. Promuovere la

bellezza di cio’ che si fa in Italia e di cio’ che si puo’ imparare-facendo in Italia». Lo ha detto Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria per il Capitale umano, intervenendo agli Stati Generali per la promozione all’estero della formazione superiore italiana.

«Il documento presentato oggi, alla cui stesura ha contribuito anche Confindustria, è un importante passo avanti nella collaborazione tra istituzioni, università e imprese che fa bene a tutto il Paese. La strategia per la promozione all’estero della

formazione superiore italiana – ha proseguito Brugnoli – offre strumenti di forte operatività per contribuire ad attrarre cervelli: l’Italia ha università eccellenti che devono ancora liberare tutto il loro potenziale e che grazie alla collaborazione con le imprese possono diventare tra le migliori al mondo. Ed è anche una grande occasione per le imprese. Abbiamo i mezzi per cogliere le opportunità della rivoluzione digitale, dell’industria 4.0, dell’internet delle cose e di tutto cio’ che offre lo straordinario villaggio globale di cui siamo parte integrante, senza muri, senza preclusioni. Senza paure».