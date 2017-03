Brunori Sas, in concerto a Milano e Roma

Dopo il grande successo nei più importanti club d’Italia con 18 date tutte esaurite, il viaggio musicale di Brunori Sas continuerà con due eccezionali appuntamenti estivi: il 30 giugno a Sesto San Giovanni – MI (Carroponte) e il 4 luglio al Postepay Sound Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle), per quelle che si preannunciano come due grandi serate di musica, in cui si alterneranno momenti di puro divertimento ad altri più intimi e riflessivi.

Le nuove imperdibili date estive del tour di Brunori Sas vedranno uno show rinnovato e ampliato nel repertorio e nell’allestimento.

Questi nuovi concerti saranno l’occasione per riascoltare sia i brani storici del cantautore, sia i brani tratti da “A casa tutto bene”, il quarto album di inediti di Brunori Sas, uscito lo scorso 20 gennaio per Picicca dischi, che ha debuttato sul podio della classifica Fimi dei dischi più venduti e ha occupato i primi posti anche delle classifiche digitali e di streaming.

Anche negli appuntamenti estivi, Brunori sarà accompagnato dalla sua band storica, composta da Simona Marrazzo (cori, synth, percussioni), Dario Della Rossa (pianoforte, synth), Stefano Amato (basso, violoncello, mandolini), Mirko Onofrio (fiati, percussioni, cori, synth) e Massimo Palermo (batteria, percussioni), Lucia Sagretti (violino).

I biglietti per le nuove date saranno in vendita dalle ore 11:00 di lunedì 27 marzo su Ticketone (www.ticketone.it).

Radio Capital é la radio partner ufficiale del ”A casa tutto bene Tour”.

Per informazioni: www.brunorisas.it