Brutto fino a domenica, e in montagna torna la neve

Non vuole tornare nell’armadio insieme alle coperte questo inverno di marzo ma anzi, torna gagliardamente a farsi sentire con temperature in diminuzione – si parla di minime anche sotto ai 7 gradi – e addirittura la neve, ma solo in montagna.

LA SITUAZIONE – La foto del momento, in termini meteorologici, la fa il Centro Geofisico Prealpino: una bassa pressione in evoluzione sulla penisola Iberica convoglia masse d’aria umida verso la regione Padano-Alpina. Tempo instabile fino a Lunedì prossimo con piogge su tutta la regione e nevicate oltre 1500m. Temperature massime in diminuzione, ma sempre oltre la media del periodo.

PREVISIONI – Oggi, giovedì, cielo molto nuvoloso o coperto. Al mattino asciutto, poi piogge a partire dalla Lombardia Ovest in estensione al resto della regione. Neve oltre 1500m. Temperature in lieve diminuzione.

Venerdì cielo molto nuvoloso o coperto al mattino e nel primo pomeriggio con piogge su tutta la regione e nevicate oltre 1500m. In seguito qualche schiarita e via via asciutto.

Giornata molto simile quella di sabato, dove si prevede nuvoloso con qualche schiarita al mattino, poi aumento della copertura nuvolosa e piogge nel pomeriggio e in serata. Neve sulla fascia alpina oltre 1700m.

TENDENZA – Domenica 26 e lunedì 27 marzo: cielo molto nuvoloso o coperto. Piogge deboli, localmente moderate. Neve oltre 1800m. Temperature senza variazioni.