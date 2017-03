BTicino a Made Expo: Cattaneo visita la realtà varesina

Foto varie

Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo ha visitato Made Expo, la fiera biennale dedicata ad architettura, design ed edilizia in corso di svolgimento a Milano.

Tra gli espositori presenti, Cattaneo ha incontrato Massimo Villa, responsabile marketing sviluppo immobiliare di BTicino, azienda italiana che opera nel settore delle apparecchiature elettriche in bassa tensione destinate agli spazi abitativi, di lavoro e di produzione, distinte in soluzioni per la distribuzione dell’energia, per la comunicazione che ha sede a Varese.

«Una realtà di eccellenza, all’avanguardia, capace di innovare. Questa azienda che ha sede a Varese rappresenta perfettamente le realtà imprenditoriali lombarde che hanno caratteristiche importanti per poter stare sul mercato, anche quello internazionale», ha detto il Presidente Cattaneo.

BTicino partecipa a Made Expo presentando numerose novità tra le quali, in anteprima nazionale, Smarther il nuovo termostato connesso, vincitore del Premio IF Design Award 2017, che amplia l’offerta Eliot, il suo programma per gli oggetti connessi, insieme al già noto videocitofono Classe 300X.

BTicino presenta anche il nuovo sistema Antifurto con caratteristiche professionali e lo sviluppo della domotica attraverso MyHome_Up, che elimina il concetto di configurazione e permette a ogni installatore di realizzare impianti domotici con poche e semplici operazioni.

Inoltre sono presenti anche i sistemi dedicati all’ospitalità e al mondo delle strutture sanitarie (ospedali, RSA, cliniche, ecc.) e le nuovissime stazioni di ecoricarica per veicoli elettrici GREEN UP, pronte per lo sviluppo a larga scala della mobilità elettrica. Sempre in fiera BTicino presenta in anteprima il nuovo sistema di supervisione e misura dei consumi di energia EMS BTDIN per l’ambito terziario e industriale, nonché il Data Center Integrated System (DCIS).