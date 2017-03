Bus, potenziato il servizio-spola tra Prima Cappella e Sacro Monte.

sacro monte ..i boschi di forte dorino .campo dei fiori ..e le luci sulla citta di varese buona giornata a tutti. Maria Desogos

Nei giorni scorsi, l’Agenzia del trasporto pubblico locale di Como-Lecco- Varese ha dato il via libera alla modifica, richiesta da alcuni abitanti di Santa Maria del Monte e già discussa col Comune di Varese e con Autolinee Varesine, degli orari della “spola” tra piazzale Montanari/Prima Cappella e piazzale Pogliaghi/Sacro Monte, prosecuzione della linea urbana C che da Bizzozero (via Nabresina) attraversa Giubiano, il centro e Sant’Ambrogio per salire verso la montagna.

A partire da sabato 18 marzo, verrà dunque esteso l’orario di questo servizio per garantire maggiori possibilità di spostamento sia agli abitanti del borgo, sia ai sempre più numerosi turisti presenti. Così, nei giorni feriali la prima partenza da piazzale Montanari/Prima Cappella verso piazzale Pogliaghi/Sacro Monte sarà alle ore 6.28, mentre l’ultima alle 20.18: in direzione opposta, dunque dal cuore del Sacro Monte verso la Prima Cappella, la prima partenza sarà alle ore 6.38, con l’ultima posticipata alle 20.28. In totale sono trentaquattro le corse giornaliere di questo particolare servizio, equamente divise tra le due direzioni.

Sempre dal 18 marzo, la funicolare Vellone-Sacro Monte gestita da Avt sarà operativa anche al sabato, oltre che alla domenica e negli altri giorni festivi, dalle 10 alle 19.10: per tale ragione, in questa fascia oraria dei giorni in questione tutte le corse della linea C faranno capolinea alla stazione di Vellone, per permettere un rapido e continuo interscambio con il mezzo a fune.

Infine, solo alla domenica gli autobus della linea C, in concomitanza con gli orari di apertura della funicolare, faranno una deviazione dal percorso abituale per raggiungere via Manin con fermata posta all’ingresso del liceo artistico, dunque a pochissima distanza dai parcheggi dello stadio.