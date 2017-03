Caccia a un rapinatore al convento

Operazione di polizia, ancora coperta da riserbo, mercoledì pomeriggio a Varese.

Alcuni testimoni hanno raccontato della presenza di agenti della questura che, in un’azione concitata, avrebbero dato la caccia probabilmente a un rapinatore in fuga, che si era introdotto all’interno del cortile dei salesiani di via Veratti.

Dalla questura per ora nessun commento. Nelle prossime ore sarà diramata una nota per spiegare l’accaduto.