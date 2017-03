Caffè Filosofico… per chi non si accontenta delle risposte

mente cervello neuroscienza apertura

Mercoledì 22 marzo 2017, dalle 18.00 alle 19.00 circa, Arianna Corti condurrà un Caffè Filosofico presso la Biblioteca Interculturale della Svizzera Italiana (BISI) in Via Magoria 10 a Bellinzona: un’occasione per dare voce al filosofo che sonnecchia in ognuno di noi. È aperto a tutti e non è necessaria alcuna preparazione.

All’inizio dell’incontro sarà proposto un tema, e durante un’intera ora ci si potrà esprimere in una discussione aperta basata su valori quali rispetto, tolleranza, pazienza e cortesia. Se anche tu senti il bisogno di confrontarti con gli altri ma non trovi mai il momento giusto per farlo, iscriviti a questo appuntamento inviando un’e-mail a info@filobus.ch.

Il Caffè Filosofico è aperto a tutti, ma per questioni organizzative è necessario annunciarsi.

Posti limitati. Costo: fr. 15.- per persona.

Al termine sarà offerto un piccolo aperitivo.