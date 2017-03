Caja: «Grande lavoro di squadra, il futuro è più sereno»

Pallacanestro Varese 2016 2017

Quarta vittoria di fila per la Openjombetis, che sbanca Brescia 78-87 al termine di una gara tirata che non ha risparmiato emozioni.

È ovviamente molto felice del risultato e della prestazione della sua squadra coach Attilio Caja: «Dire che siamo molto contenti è un eufemismo: io personalmente sono strafelice, per i miei giocatori, per quello che hanno passato, per come si sono messi a lavorare a testa bassa. Ai tifosi di Varese ho detto che non vedevo un ambiente depresso dopo le sconfitte. I miei giocatori si meritano tutto il meglio possibile, così come i tifosi che ci hanno spinto anche stasera in trasferta come settimana scorsa, in una gara fondamentale per la nostra stagione. Un grazie anche alla società che ci permette di lavorare nel migliore dei modi».

«Questa sera – continua coach Caja – abbiamo svolto un grande lavoro di squadra che ci ha permesso di vincere contro una formazione forte, che anche con assenze e defezioni, ha tirato fuori tutto quello che ha. Questo avvalora la nostra vittoria, abbiamo fatto un’ottima partita difensiva, limitando gli assist di Vitali e alla fine abbiamo cavalcato il momento di Johnson che era molto caldo. Peccato per quella sosta sul +17 a due minuti dalla fine che ci ha molto penalizzato, Brescia è stata brava a rientrare in partita, ma nel finale ci siamo presi i tiri giusti per vincere la partita. Ora guardiamo al futuro con sempre maggiore serenità».