Camion carico di balle di lana si ribalta in zona Quassa

camion quassa

Un incidente stradale ha coinvolto nel primo pomeriggio di oggi un mezzo pesante sulla strada in zona Quassa, a Ranco.

Verso le 15.30 i Vigili del fuoco del distaccamento di Ispra sono intervenuti nel comune in via Quassa per il ribaltamento autocarro.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente del camion (carico di balle di lana secondo le prime informazioni) ha perso il controllo dei veicolo, ribaltandosi in un prato a bordo della sede stradale.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e hanno messo in sicurezza il veicolo, collaborando con il personale sanitario per soccorrere l’uomo.

L’autista, un 51enne, è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato per controlli all’Ospedale di Angera.