Camion sbanda e investe una donna in bicicletta

Grave incidente questo pomeriggio, lunedì 27 marzo, in Via Varese, a Ispra. Intorno alle 15 e 30 una donna è stata investita mentre pedalava con la sua bicicletta nei pressi del ponte della ferrovia che si trova sulla strada per Brebbia.

A causare l’incidente, secondo le prime informazioni, è stato un camion proveniente da Ispra che ha urtato con una parte del mezzo il ponte ferroviario.

Il Tir è successivamente sbandato verso sinistra, fermando la sua corsa contro un fabbricato. Uscendo però di strada il camion avrebbe colpito la donna ferendola in modo grave. La bottega del Romeo a Ispra

Sul posto i Vigili del Fuoco di Varese, i Carabinieri e il personale del 118 che è intervenuto anche con elicottero e ha calato con il verricello i soccorritori sul luogo del sinistro.

Aggiornato alle 17.05