Carabinieri, controlli sul territorio e arresti

Nel corso degli ultimi giorni la Compagnia Carabinieri di Verbania ha controllato il territorio di competenza con un elevato numero di uomini e mezzi.

In particolare, sono stati impiegati in giornalieri servizi coordinati di controllo del territorio: 120 uomini, in divisa ed in borghese, 50 mezzi, effettuati 120 posti di controllo, identificate 280 persone, tra cui diversi cittadini stranieri, di cui si è dovuto ricorrere ad approfonditi accertamenti per verificare con certezza la regolarità dei documenti, 170 veicoli ed elevate sanzioni al codice della strada per circa 8000 euro.

Inoltre, sono stati ottenuti i seguenti risultati: i militari della Stazione Carabinieri di Stresa hanno denunciato in stato di libertà per truffa, un’italiana, classe ’81, incensurata.

I militari della Stazione Carabinieri di Omegna hanno eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di due italiani, classe ’82 e classe ’84. Nei prossimi giorni i controlli verranno ripetuti con la medesima intensità, con l’impiego di personale sia in divisa che in borghese.