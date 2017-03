Carabinieri e Lipu uniti in difesa dell’ambiente

Cinciarella

Mercoledì scorso presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Generale Tullio Del Sette e il Presidente della Lipu-BirdLife Italia Fulvio Mamone Capria hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa finalizzato a consolidare e ad accrescere i rapporti di collaborazione tra le due organizzazioni.

Lo scopo dell’accordo è quello di promuovere la salvaguardia del territorio e la cultura della “legalità ambientale”, obiettivi fondamentali delle missioni dell’Arma e della Lipu.

Le aree prevalenti di collaborazione riguarderanno:

– promozione di iniziative volte alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità nei settori della lotta al bracconaggio, della salvaguardia della fauna selvatica e della tutela del patrimonio forestale e della biodiversità;

– cooperazione per il potenziamento dell’attività di soccorso tra i “centri recupero fauna selvatica della Lipu” della Lipu e i reparti dell’Arma nel corso di attività di servizio;

– raccolta ed elaborazione di dati in ordine alle violazioni nei confronti della fauna selvatica;

– realizzazione di progetti, studi, ricerche e analisi sui temi della tutela della fauna e dell’ambiente;

– specifiche iniziative per la diffusione, anche in favore dei giovani, della cultura della tutela del patrimonio ambientale nazionale e della biodiversità;

– attività formative in favore del personale.

L’Arma, per la realizzazione delle finalità dell’accordo, coinvolgerà le proprie articolazioni territoriali e i Reparti Speciali – in special modo il neo-costituito Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare – che opereranno in sinergia con gli Organi centrali e i centri di recupero della Lipu.