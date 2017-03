Carignola (Pd): “Gli iscritti sono diminuiti”

luca carignola pd

Lette le entusiastiche affermazioni del segretario provinciale, amichevolmente gli diciamo di non giocare con i numeri e di non fare il gioco delle tre carte.

Dire che l’affluenza è aumentata rispetto al 2013 è fuorviante: l’affluenza aumenta solo in termini percentuali, perché dal 2013 ad oggi abbiamo perso quasi 700 iscritti su tremila, e se il trend sarà questo al termine di questa fase avranno votato circa duecento persone in meno rispetto a quattro anni fa. Per onestà poi bisognerebbe anche dire i dati della nostra provincia sono inferiori rispetto alla media nazionale e lombarda – a Brescia ha votato il 64% degli iscritti.

Il quadro reale, al di là delle narrazioni di comodo, è che il partito è in sofferenza, e chi davvero ha frequentato i dibattiti e la vita dei circoli in questi giorni e negli ultimi tempi lo sa benissimo, ed è evidente che se continuerà ad essere gestito come è stato gestito in questi anni, perderà del tutto la sua funzione di cerniera tra i cittadini e le istituzioni, e porterà il PD a nuove sconfitte.