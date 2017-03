Il Carnevale Besanese è confermato: se piove tanto si farà in Oratorio

Carnevale

Pioggia o non pioggia il Carnevale Besanese ci sarà.

Gli organizzatori – Alpini, Banda, Cooperativa e Oratorio con la collaborazione dell’Amministrazione comunale – comunicano che domani, sabato 4 marzo, nonostante il tempo incerto il Carnevale si svolgerà come da programma. Solo se dovesse piovere troppo si terrà in forma ridotta in Oratorio.

Il programma prevede giochi e gonfiabile gratuito per tutti i bambini dai 4 ai 12 anni in piazza Monte San Giorgio dalle 10.30 alle 17. Sempre in piazza, alle 14.30 avrà inizio la festa di Carnevale, accompagnata dalla musica della banda.

Alle 14.45 presentazione delle mascherine e, in collaborazione con l’Oratorio, muffin al cioccolato per tutti i bambini.

Dalle 15.30 si rinnova la tradizione besanese con la distribuzione di polenta, salamino, fagioli e chiacchiere per tutti (con offerta). Alle 17.30 la chiusura della festa.

Per l’occasione il Museo dei Fossili sarà aperto dalle 14.30 alle 17 con ingresso gratuito a tutti i bambini in maschera.