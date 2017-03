Carnevale Bosino 2017: modifiche al servizio dei bus

La sfilata di chiusura del Carnevale Bosino 2017, prevista per il pomeriggio di sabato 11 marzo, comporta importanti modifiche per il servizio di Autolinee Varesine.

Per quanto riguarda le linee urbane della città di Varese, dalle 14.00 alle 18.00 gli autobus provenienti da Capolago (linea A), Bizzozero-Nabresina (C), Bizzozero-via per Lozza (E), San Fermo (H), Belforte/Cascina Mentasti (N) e Olona (P) saranno limitati alla stazione FS di piazzale Trieste, da cui ripartiranno verso i rispettivi capolinea.

I pullman provenienti da piazza Litta (A), Sangallo (B), Sacro Monte/Prima Cappella (C), Velate (P) e Bregazzana (Z) si attesteranno a piazza Beccaria, da dove ripartiranno verso i rispettivi capolinea.

Infine, i mezzi provenienti da via Corridoni (B), Avigno/Palasport (E), Morosolo (M), Calcinate del Pesce (N) e Calcinate degli Origoni (Z) saranno limitati a piazza Libertà, da dove ripartiranno verso i rispettivi capolinea. Si ricorda inoltre come tali modifiche possano comportare anche alcuni ritardi nell’orario. Servizio senza variazioni, invece, sulle linee CF, D, G, L, O.

Variazioni significative anche sulle linee extraurbane: dalle 14.00 alle 18.00 gli autobus della N10 (Varese-Luino), N11 (Varese-Ponte Tresa), N20 (Varese-Angera-Sesto Calende) e N21 (Varese-Osmate) effettueranno percorsi alternativi da/verso il capolinea di piazzale Kennedy. Risultano così sospese le fermate di via Vittorio Veneto, corso Moro, via Sacco, via Veratti (Piantone) e Ippodromo-Bettole.

