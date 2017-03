Carnevale, le variazioni in caso di maltempo

Carnevale a Saronno 2 (inserita in galleria)

I rappresentanti degli Organizzatori del Carnevale di Saronno, Amministrazione comunale, Proloco e altre associazioni, hanno deciso alcune variazioni al programma in caso di pioggia:

– Venerdì 3 marzo, causa maltempo, viene annullato il “Concorso Mascherine”

– Sabato 4 marzo la “Sfilata dei Carri” verrà effettuata tempo permettendo.

Il percorso della sfilata, qualora venga realizzata, è via Miola (parcheggio Piscina) via Roma, Piazza Libertà, Corso Italia, via San Giuseppe e Piazza del Mercato.