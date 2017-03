“Caro uomo ti scrivo”: dieci lettere all’altra (difficile) metà del cielo

Dieci lettere a dieci tipologie di uomo possibili («E sperimentate, se non da me almeno da chi mi sta vicino”) per tentare se non un dialogo, almeno un confronto leale – non facile, ma non impossibile – con l’altra metà del cielo.

E’ questa la struttura di “Caro uomo ti scrivo” il primo libro, edito dalle edizioni Il Cavedio, della giornalista varesina Monica Toso, presentato ieri sera, 10 marzo 2017, nella “cave” del Nordic Grill di via Cattaneo a Varese.

A seguire la “nascita” del suo primo volume, molti tra i colleghi,gli amici e i destinatari delle sue interviste: da Fabrizio Taricco a Graziella Roncati, da Sergio Ghiringhelli a Simone Longhini, da Francesca Manfredi a Maria Elena Catelli e molti altri.

Una presentazione tra musica, risate e osservazioni più profonde, con la “sorpresa” della foto di copertina: un suo audace ritratto, «Che mi rappresenta molto, specie per il computer e per la sigaretta – come ha spiegato l’autrice stessa – E che io ho fortemente voluto» immortalato dal fotografo Roberto Genuardi.