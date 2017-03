Caronnese a Pinerolo, Varesina alla prova Cuneo

Le foto della Caronnese

Sarà una domenica interessante il prossimo 5 marzo per il Girone A di Serie D, che affronterà la nona giornata di ritorno. Mentre il Varese affronterà la trasferta di Casale, la Caronnese cerca i tre punti a Pinerolo, mentre il Cuneo sarà ospite della Varesina. Legnano impegnato al “Mari” contro l’Inveruno.

PINEROLO – CARONNESE

Trasferta piemontese per la Caronnese, che a Pinerolo cerca tre punti per rimanere nelle prime posizioni della graduatoria e dare continuità alla vittoria di Varese. Il Pinerolo in casa è sempre un avversario ostico e non facile da affrontare, ma Corno e compagni non possono permettersi passi falsi se vogliono ambire al primo posto.

VARESINA – CUNEO

Dopo aver ritrovato la vittoria, la Varesina ospiterà a Venegono Superiore la capolista Cuneo, e avrà dalla sua il tifo di Varese e Caronnese, all’inseguimento della squadra di mister Jacolino. Le Fenici cercheranno di bissare il successo ottenuto due settimane fa in casa contro la Bustese per provare a uscire dalla zona playout.

LEGNANO – INVERUNO

Seconda partita e esordio al “Mari” per mister Tomasoni, che dopo la sconfitta 4-0 sul campo della Folgore Caratese vorrà una risposta diversa da parte dei suoi giocatori. L’Inveruno, alle soglie della zona playout, è una delle formazioni più in forma del campionato e con 50 gol in 25 partite è il miglior attacco del girone.