Caronnese all’esame Pro Settimo, Varesina a Borgosesia

Sei turni al termine del campionato di Serie D e nel Girone A c’è ancora tanta incertezza, soprattutto nelle zone alte della classifica. Domenica 2 aprile (inizio gare ore 15.00) sarà un’altra giornata che promette emozioni.

Il Varese dovrà provare a ritrovare la vittoria in casa e al “Franco Ossola” avrà di fronte il Legnano ultimo in classifica e sempre più vicino alla retrocessione.

Sfida da non sbagliare per la Caronnese contro la Pro Settimo per continuare a inseguire il primo posto, mentre la Varesina cerca punti salvezza in casa del Borgosesia.

CARONNESE – PRO SETTIMO

Dopo la vittoria a Casale, la Caronnese vuole proseguire sulla giusta strada per rimanere nelle posizioni di vertice e continuare a sperare nel primo posto. Al “Comunale” domenica arriverà una Pro Settimo che mercoledì ha imposto lo 0-0 al Varese con una gara accorta. I piemontesi potrebbero tenere la stessa linea tattica anche a Caronno Pertusella. Corno e compagni dovranno quindi essere abili a riuscire a sbloccare la gara per conquistare l’intera posta.

BORGOSESIA – VARESINA

Momento molto delicato per la Varesina, che dopo la sconfitta 5-1 interna contro l’Inveruno deve provare a rialzare la testa. Quasi un obbligo a questo momento della stagione, anche perché l’OltrepoVoghera – prima esclusa dai playout – è lontana ora sei lunghezze. La squadra di Marco Spilli dovrà compiere una bella impresa per espugnare Borgosesia, campo ancora imbattuto in questa stagione.

12° giornata di ritorno – domenica 2 aprile ore 15.00: Borgosesia – Varesina; Bustese – Verbania; Caronnese – Pro Settimo; Cuneo – Chieri; Folgore Caratese – Gozzano; Inveruno – Pro Sesto; OltrepoVoghera – Casale; Pinerolo – Bra; Varese – Legnano.

CLASSIFICA: Cuneo, Inveruno 52; Caronnese, Varese 51; Chieri 49; Pro Sesto, Borgosesia 48; Gozzano 44; Folgore Caratese 39; Casale 38; Bra 37; OltrepoVoghera 33; Varesina 27; Verbania 26; Pro Settimo, Pinerolo 23; Bustese 21; Legnano 15.