Caronnese, la beffa arriva nel finale

Le foto della Caronnese

Sempre più avvincente la sfida per il primo posto nel girone A di Serie D. Il Cuneo viene fermato sullo 0-0 dalla Pro Sesto, vincono Inveruno e Chieri, mentre la Caronnese perde in casa, sconfitta 1-0 dal Bra, che va a segno nel finale. Legnano sempre più vicino alla retrocessione dopo la sconfitta 4-1 rimediata a Borgosesia.

CARONNESE – BRA 0-1

La Caronnese perde l’occasione di accorciare sulla capolista Cuneo, anzi, la sconfitta subita 1-0 contro il Bra sa di vera a propria beffa. La squadra di mister Marco Gaburro non riesce a sfondare nella difesa piemontese e al 90’ subisce la rete di Capellino. In classifica i rossoblù subiscono il sorpasso di Chieri e Inveruno, appaiate al secondo posto in attesa del recupero del Varese.

BORGOSESIA – LEGNANO 4-1

Non c’è quasi mai stata partita a Borgosesia, con i ragazzi di mister Alessio Dionisi che si sono portati a casa una vittoria meritata. Terza sconfitta in tre gare invece sulla panchina lilla per Paolo Tomasoni. Mattatore della sfida la punta dei granata Zamparo, che ha aperto la sfida al 1’ e raddoppiato al 4’. Balconi ha provato a dare nuova linfa al Legnano andando in rete al 24’, ma ancora Zamparo al 37’ ha chiuso i conti, prima del poker firmato da Vita al 39’.