Caronnese, pericolo Casale. Varesina contro l’Inveruno

Undicesima giornata di ritorno per il campionato di Serie D, Girone A. La giornata si apre sabato alle ore 14.30 con il derby piemontese tra Chieri e Borgosesia, mentre domenica ci sarà il resto della giornata. Con il Varese impegnato in casa della Pro Sesto, la Caronnese andrà a Casale, mentre la Varesina ospiterà l’Inveruno. Impegno interno anche per il Legnano contro l’OltrepoVoghera.

CASALE – CARONNESE

Impegno molto delicato per la Caronnese, che non può permettersi ulteriori passi falsi. A Casale nessuno ha avuto vita facile e anche per la squadra di mister Marco Gaburro non sarà una passeggiata. Corno e compagni dovranno però obbligatoriamente fare risultato per tornare a sperare nel primo posto.

VARESINA – INVERUNO

Gara difficile anche per la Varesina, che ospita il lanciatissimo Inveruno, che sta compiendo una scalata straordinaria verso le zone nobili della classifica. Per le Fenici però non c’è spazio per i regali: la classifica dice che c’è bisogno di punti e ogni occasioni non deve essere persa.

LEGNANO – OLTREPOVOGHERA

Sfida interna per il Legnano, ancora in cerca della prima vittoria sotto la guida di Paolo Tomasoni. La retrocessione sembra essere sempre più vicina, ma la matematica non condanna ancora i lilla, che devono quanto meno provare con l’orgoglio a evitare l’ultimo posto.