Cassano promuove la parità di genere, tre incontri per riflettere

Villa Oliva Cassano Magnago

“Anche pari conviene” è il ciclo d’incontri per conoscere “azioni, esperienze e buone prassi” per la parità di genere. È promosso dal Comune di Cassano Magnago insieme alla Cooperativa Totem.

Primo appuntamento sarà mercoledì 5 aprile 2017, alle 20.45: “Viaggio nella società di oggi”, il punto sulla parità di genere, quali vantaggi e quali svantaggi negli esempi concreti.

Si prosegue poi mercoledì 26 aprile 2017, alle 20.45: “Parità, innovazione e il futuro che verrà”, serata su come cambierà il lavoro, come si costruiranno le nuove condizioni per una società basata sulla parità di genere, come si potranno conciliare gli impegni tra lavoro e famiglia.

Terzo e ultimo appuntamento mercoledì 17 maggio 2017, dal titolo “Costruendo la parità a Cassano Magnago”, dedicato appunto alle iniziative locali “per progettare un futuro più equo per uomini e donne”.

Tutti gli incontri si terranno a Villa Oliva, via Volta 16.