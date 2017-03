Caterina Chinnici in sala consiliare

Sabato 18 marzo alle ore 17.00 nella sala consiliare del Comune di Sesto Calende, l’Area Omogenea “LaghiSud” del Partito Democratico e i i Giovani Democratici avranno l’onore di ospitare Caterina Chinnici, eurodeputata e magistrata.

Un incontro di grande attualità e un’ occasione per conoscere Caterina Chinnici, dal suo impegno per la tutela dei minori, a quello in favore della legalità, dalla sua attività presso il Parlamento Europeo, alla sua umanità, svelata nell’intenso e profondissimo libro “E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte”, omaggio al padre Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia nel 1983.

L’evento prevede la partecipazione di Gian Antonio Girelli che metterà a disposizione del pubblico la sua esperienza di presidente della Commissione anti mafia in Regione Lombardia e che coordinerà l’incontro.